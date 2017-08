Man fietst (net geen) 7.000 km voor het klimaat

Aalst - Na een fietstocht van tien weken door Europa, die in het teken stond van de strijd tegen de klimaatopwarming, is Aalstenaar Lander Wantens donderdag om 17.20 uur in zijn thuisbasis aangekomen. De jongeman berekende dat zijn fietstocht van 6.980 kilometer het milieu zo’n 1,6 ton CO2 heeft bespaard in vergelijking met een autoreis. “Ik ben superblij, maar helaas zit het er al op”, klinkt het bij aankomst. “Hopelijk kan ik mensen aan het denken zetten, want ik heb veel interessante klimaatinitiatieven bezocht.”

“Toen Amerikaans president Donald Trump aankondigde dat hij uit het klimaatakkoord van Parijs zou stappen, besloot ik deze fietstocht te maken als tegenreactie”, klinkt het. “Het doel van mijn trip is om aan te tonen dat er talloze oplossingen zijn en dat we nu moeten handelen.”

Wantens stippelde zijn trip uit in het teken van interessante klimaatinitiatieven. “Zo heb ik geleerd dat een land als Slovenië op 10 jaar een echte omslag heeft gemaakt, daar maakt de auto plaats voor alternatieven. In het Duitse Freiburg en het Deense Kopenhagen vond ik dan weer infobrochures over ecotoerisme. In Estland heb je verpakkingsvrije winkels en in Utrecht opent men de grootste fietsenstalling van Europa”, vertelt Wantens. “Maar in Oost-Europa draaien ze de klok dan weer terug en maakt men zonnepanelen en windturbines duurder om te kiezen voor kerncentrales.”

Het was de derde en veruit de langste fietsreis die de jongeman al heeft ondernomen, maar zeker niet de laatste. “Misschien maak ik ooit een fietstocht rond de wereld, wie weet”, klinkt het nog.

