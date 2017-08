Acht, mogelijk veertien, vermisten na grondverschuiving in Zwitserland

Acht wandelaars worden na een enorme grondverschuiving met rotsen en puingesteente in het kanton Graubünden in de Zwitserse Alpen vermist. Het gaat om Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers. Dat deelde de kantonpolitie donderdag mee. Bij de grondverschuiving donderde een enorme stroom steenslag van de 3.369 meter hoge Piz Cengalo naar beneden. Volgens schattingen ging het om vier miljoen kubieke meter materiaal met rotsen en puin.

De zoektocht naar vermisten gebeurt voornamelijk met helikopters. In de namiddag raakte bekend dat er nog vijf tot zes personen vermist kunnen zijn, nadat een familielid de politie had verwittigd dat hij zijn verwanten telefonisch niet kon bereiken. Dat wordt nog onderzocht.

Het Bondasca-dal op 35 kilometer ten zuidwesten van Sankt-Moritz is een populair wandel- en klimgebied. In de regio staan twee berghutten. Bewoners en bezoekers en enkele wandelaars van de hutten waren woensdag al met een helikopter naar het dal gebracht. Brandweer, politie, leger en civiele bescherming hebben in totaal 121 manschappen ingezet bij de zoektocht naar de vermisten.

Of de vermisten, die niet samen onderweg waren, door vallende rotsblokken zijn geraakt, meegesleurd door de steenslag of enkel zijn afgesneden van hun terugweg, is nog niet duidelijk.

De grijze massa schoof langs het bergdorpje Bondo voorbij. De 100 inwoners werden in veiligheid gebracht. Niemand raakte er gewond, omdat er in het dorp een alarm afging voor dergelijke natuurrampen. Bondo ligt aan de grens met Italië.

