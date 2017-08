Nieuwe Afghanistanstrategie van VS heeft “geen toekomst”

De nieuwe strategie van de Verenigde Staten in Afghanistan, vooral gebaseerd op “het gebruik van geweld”, heeft geen toekomst. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, donderdag verklaard. Rusland betreurt dat geweld weer centraal staat in de door president Donald Trump aangekondigde strategie.

Nieuw is de strategie sowieso niet. Ze komt alweer neer op een verhoging van het aantal militairen: het Pentagon overweegt tot 3.900 extra soldaten naar het Zuid-Aziatische land te sturen, waar de VS inmiddels al 16 jaar militair aanwezig zijn. Momenteel telt het land aan de Hindoekoesj officieel 8.400 VS-militairen, maar dat aantal ligt volgens sommige analisten nu al een stuk hoger. Het nieuwe aan Trumps aanpak is dat de zwarte piet voor de zich uitbreidende macht van de taliban haast exclusief bij Pakistan wordt gelegd, iets wat Islamabad de Amerikanen niet in dank afneemt.

Dinsdag had Lavrovs Amerikaanse ambtgenoot Rex Tillerson nogmaals gesteld dat Rusland wapens levert aan de taliban. “Die beschuldiging is niet nieuw”, reageerde Lavrov, eraan toevoegend dat Moskou nog steeds wacht op enig bewijs hiervan. De Russische minister geeft toe dat Moskou bereid is tot een “constructieve dialoog” met de taliban om het grotere gevaar, de aanwezigheid in het land van terreurgroep Islamitische Staat (IS), te bestrijden. Volgens de Amerikanen gaat die stap al te ver, omdat het de taliban “legitimeert en invloed geeft”.

(belga)