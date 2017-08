Matthias Schoenaerts bevestigt: “Ik werk in 2018 samen met Robert De Niro”

Acteur Matthias Schoenaerts zal in 2018 naast een grootheid in de filmwereld acteren. De Antwerpenaar bevestigde donderdagavond aan VRT NWS dat hij aan de zijde van niemand minder dan Hollywoodlegende Robert De Niro zijn job zal uitvoeren.

Er werd woensdag volop gespeculeerd toen Matthias Schoenaerts op zijn Instagram-account poseerde naast Robert De Niro. Ook in een andere foto stond hij samen met Christopher Walken, Sean Penn, Al Pacino en regisseur David O. Russell op een kiekje.

Foto: Instagram

VRT-filmreporter Ward Verrijcken verkondigde het heuglijke nieuws donderdagavond via Twitter dat Schoenaerts samen met De Niro stapt in een project. De Niro heeft zijn naam en faam te danken aan zijn rollen in onder meer ‘Raging Bull’, ‘Taxi Driver’ en ‘The Deer Hunter’.

In 2018 zal de Antwerpse acteur samen met De Niro zeven maanden op de set vertoeven. “Dat kan alleen maar voor een serie zijn”, zegt Verrijcken. Verdere details over het project zijn nog niet bekend.