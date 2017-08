Brand breekt uit op dak van schoolgebouw: twee gasflessen ontploffen

Hoboken - Op de Kioskplaats in Hoboken is donderdagmiddag brand uitgebroken aan het gebouw van een kleuterschool. Daardoor ontploften twee gasflessen. De brandweer is massaal ter plaatse. Er zijn wellicht geen gewonden.

Bij dakwerken is er brand ontstaan, waarna twee gasflessen zijn ontploft. De scherven vlogen tot ver.

De rookpluim is van kilometers afstand te zien. In het gebouw was niemand aanwezig. Er zijn (voorlopig) geen gewonden, meldt de politie.

De omgeving van de Kioskplaats is afgesloten voor het verkeer, net als de omliggende straten. “Vermijd de omgeving”, klinkt het bij de politie. Ook de bussen en trams van De Lijn worden omgeleid.

Foto: Lokale Politie Antwerpen