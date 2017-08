Acht vermisten na aardverschuiving in Zwitserland

Na een grote aardverschuiving in het Zwitserse kanton Graubünden worden acht personen vermist. Bewoners van een bergdorp werden geëvacueerd.

De aardverschuiving vond woensdag plaats in het Zwitserse kanton Graubünden en veroorzaakte een modderstroom. Maar liefst vier miljoen kubieke meter sediment passeerde later door het 200 inwoners tellende bergdorp Bondo, op ongeveer 35 kilometer van St. Moritz.

De aardverschuiving was verwacht, omdat het dorp beschikt over een alarmsysteem dat waarschuwt voor dergelijk natuurgeweld. Toch had men niet gerekend op de enorme modderstroom. Het dorp werd geëvacueerd, waardoor er geen gewonden vielen.

Er worden wel nog acht mensen vermist, die ter plaatse waren op het moment van de verschuiving. Het gaat om Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers.

In 2012 vond er in het gebied ook al een grote aardverschuiving plaats. Daarbij stortten rotsen en stenen neer in een vallei. Het puin bleef destijds echter liggen. Vervolgens werd het alarmsysteem geïnstalleerd.