Vlaamse balies trekken aan alarmbel: rechten van minderjarigen onwettig ingeperkt

Brussel - De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, reageert verbolgen op een nieuwe richtlijn die de politiediensten sinds kort moeten volgen. Door de richtlijn worden minderjarigen die opgeroepen zijn voor een politieverhoor, niet altijd bijgestaan door een advocaat, zo zegt de Orde donderdag in een mededeling. “De Salduzwetgeving maakt die bijstand nochtans uitdrukkelijk verplicht.”

De Orde van Vlaamse Balies vroeg het college van procureurs-generaal op 9 augustus in een brief om de richtlijn meteen in te trekken, maar er kwam tot nu toe geen enkele reactie. “De politie kan niet verweten worden instructies te volgen”, zegt voorzitter Dominique Matthys van de Orde in de mededeling. “Maar de Orde van Vlaamse Balies roept het college van procureurs-generaals wel op de onwettige richtlijn met onmiddellijke ingang in te trekken. Anders zie ik de start van het nieuwe gerechtelijk jaar volgende week somber in.”

In de richtlijn van het college van procureurs-generaal staat hoe de politiediensten het verhoor van een minderjarige moeten aanpakken. De verplichte bijstand door een advocaat is “zomaar geschrapt”.

De wet bepaalt dat een minderjarige geen afstand kan doen van de bijstand van een advocaat. Wanneer een minderjarige zich zonder advocaat aanbiedt voor een verhoor, moet eerst een verplicht overleg met een advocaat plaatsvinden. Ook tijdens het verhoor zelf en bij alle latere verhoren moet de minderjarige door een advocaat worden bijgestaan volgens de wet.

(belga)