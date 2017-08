30 jaar oude moordzaak en dood van journaliste blijken opvallend veel gelijkenissen te vertonen

Het lichaam van Kim Wall werd deze week gevonden in de zee van Kopenhagen. De Zweedse journaliste verdween na een testvaart met een duikboot van Peter Madsen. In dezelfde omgeving werd in 1986 ook een vrouwenlichaam gevonden. Foto: ap/reuters

In dezelfde omgeving als waar eerder deze week het lichaam van Kim Wall (30) werd gevonden, werd ruim 30 jaar geleden ook al een onthoofd vrouwenlichaam aangetroffen. De speurders belast met het onderzoek naar de dood van de Zweedse journaliste hebben nu ook de onopgeloste moordzaak uit 1986 heropend.

Herfst 1986. De 22-jarige Japanse Kazuko Toyonaga verdwijnt tijdens een rondreis door Noord-Europa. 25 dagen later wordt een drijvende plastic zak met vrouwelijke lichaamsdelen opgemerkt in de buurt van Islands Brygge in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Nog enkele dagen erna wordt ook nog een vrouwentorso zonder hoofd gevonden in het kanaal van Christianshavn. Het duurde acht maanden voordat kon worden vastgesteld dat het om lichaamsdelen van de Japanse toeriste ging. Haar moordenaar werd nooit gevonden.

Enkele dagen na de vondst van de onthoofde vrouwentorso van de Zweedse journaliste Kim Wall (30) in dezelfde omgeving hebben de speurders de meer dan 30 jaar oude moordzaak echter heropend. “We bekijken het”, aldus politiewoordvoerder Jens Møller.

Op dit moment zit Peter Madsen (46) in voorarrest op verdenking van de moord op Wall. De Deense uitvinder bekende al dat de journaliste om het leven kwam tijdens een testvaart met zijn zelfgemaakte duikboot, maar verklaarde echter dat het om een ongeval ging. Vervolgens zou hij haar een zeemansgraf hebben gegeven.

Of de speurders uitgaan van een link tussen beide feiten is niet bekend, maar onwaarschijnlijk. Madsen was vijftien jaar in 1986.

Woensdag raakte wel bekend dat er bloedsporen van Kim Wall werden gevonden in de duikboot van de excentrieke uitvinder. Haar lichaam was ook zodanig “geprepareerd” dat het niet naar boven zou drijven. Forensische artsen hebben vastgesteld dat oorspronkelijk iets van metaal aan het lichaam van Kim Wall was bevestigd, wellicht om het lijk te verzwaren en op de zeebodem te houden.

Madsen riskeert een levenslange gevangenisstraf.