Tekort aan kinderopvangplaatsen in Antwerpen grotendeels opgelost

“Goede kinderopvang is belangrijk om mensen in moeilijke situaties kansen te laten creëren en grijpen”, zegt Antwerps schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA). Foto: Jan Van der Perre

Antwerpen - In Antwerpen is volgens het stadsbestuur het historische tekort aan kinderopvangplaatsen sinds 1 augustus grotendeels achter de rug. De stad heeft immers de zogenaamde Barcelona-norm bereikt, een Europese afspraak uit 2002 die stelt dat minstens één op drie kinderen jonger dan drie jaar een plaats in de kinderopvang moet hebben. Over heel Vlaanderen is die norm al een tijd bereikt, maar Antwerpen liep tot nu toe achter de feiten aan.

Het tekort aan kinderopvangplaatsen in Antwerpen kwam het stadsbestuur de voorbije jaren vaak op kritiek vanuit de oppositie te staan. “Bij mijn aantreden in 2013 kampte Antwerpen met een historisch tekort aan kinderopvang - we scoorden zelfs het slechtst van alle Vlaamse centrumsteden”, zegt schepen van Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA). “Er was een tekort van maar liefst 1.831 plaatsen. In plaats van de voor de Barcelona-norm vereiste 33 procent haalde Antwerpen slechts 24,7 procent. Goede kinderopvang is nochtans belangrijk om mensen in moeilijke situaties kansen te laten creëren en grijpen.”

Het stadsbestuur koos ervoor om vooral zelfstandige initiatieven te ondersteunen en betaalbaar te maken, in plaats van enkel de stedelijke opvanginitiatieven uit te breiden. Er waren immers nog heel wat lege plaatsen beschikbaar bij die zelfstandige initiatieven, maar veel ouders konden die niet betalen. De stad trok voor de huidige legislatuur 11,5 miljoen euro uit om ouders financieel te ondersteunen.

Daarnaast werd ingezet op opstarttoelages, infrastructuurwerken en occasionele opvang - specifiek bedoeld voor ouders die snel en tijdelijk kinderopvang nodig hebben om te gaan solliciteren of om een opleiding te volgen. Ait Daoud hoopt nu nog verder te kunnen gaan en elk kind dat daartoe de nood heeft een plaats te bieden.