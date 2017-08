Op speeldag 5 trekt Antwerp naar Oostende, dat verrassend laatste staat in de competitie. Met winst in de uitwedstrijden tegen AA Gent en KV Mechelen is het vertrouwen groot bij de Great Old. Gaat Antwerp door op zijn elan en duwt het de kustploeg dieper in crisis? Volg de partij hier live vanaf 20 uur.

TUSSENSTAND. Oostende - Antwerp 3-4