WIELERTRANSFERS. Dimension Data verlengt contract van Cummings en vier Zuid-Afrikanen

Brussel - De Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg Dimension Data heeft vijf renners een nieuwe verbintenis aangeboden. Het gaat om de Brit Steve Cummings (36) en de Zuid-Afrikanen Jay Thomson (30), Jaco Venter (29), Johann van Zyl (25) en Jacques Janse van Rensburg (29). Dat maakte het team donderdag bekend. Team LottoNL-Jumbo legde de Nederlander Bert Jan Lindeman een jaartje langer vast.

Cummings won dit jaar het nationaal kampioenschap op de weg en tegen de chrono. Hij kwam eind 2014 over van BMC. Op zijn erelijst staan onder meer twee ritzeges in de Tour (2015 en 2016) en een rit in de Vuelta (2012). Vorig jaar boekte hij etappezeges in Tirreno-Adriatico, Ronde van het Baskenland en de Dauphiné en schreef de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam.

“Ik heb drie van mijn beste jaren bij deze ploeg doorgebracht”, zegt de teamgenoot van Serge Pauwels. “Ik hou van het project en de manier waarop het is gegroeid en blijft groeien. Ik ben heel dankbaar deel te kunnen uitmaken van dit team.”

LottoNL-Jumbo legt Lindeman langer vast

Bert Jan Lindeman koerst ook volgend seizoen bij Team LottoNL-Jumbo. De 28-jarige Nederlander rijdt dan voor het vierde jaar voor de WorldTourploeg van manager Richard Plugge, zo is donderdag bekendgemaakt.

Lindeman is momenteel actief in de Ronde van Spanje. Twee jaar geleden boekte hij daarin het grootste succes uit zijn carrière door de zevende etappe te winnen.

“Ik ben hier op mijn plek en ik ben blij met mijn rol”, zegt Lindeman. “Ik ben er om de kopmannen te ondersteunen en soms krijg ik mijn eigen kansen. Wat me het meeste aanspreekt, is dat er in onze ploeg écht aan de renners wordt gewerkt om ze beter te maken. Ik word zelf ook nog steeds beter.”