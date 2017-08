Bijna 7.000 euro boete voor chauffeur die probeert te vluchten met onveilige truck

Mechelen - Een vrachtwagenchauffeur probeerde woensdag in Mechelen met zijn trekker-oplegger te vluchten voor een politiecontrole. De man wist goed waarom, want zijn voertuig met chemische producten aan boord was een gevaar op de weg.

Inspecteurs van de zone Mechelen-Willebroek voerden op de Postzegellaan een controle uit op zwaar vervoer. Omstreeks 10u probeerde een chauffeur te vluchten voor de controle waarbij hij over de volle witte lijn rechtsomkeer maakte. De politie kon de chauffeur toch aan de kant zetten en stelde vast dat de Belgische chauffeur 'ambtshalve geschrapt' is.

Bij een eerste controle werd duidelijk dat er met het voertuig heel wat niet in orde was: de oplegger had rechts achteraan een band zonder profiel en de brandblusser was vervallen sinds januari 2014. In de trekker zelf was er geen brandblusser. "Hij vertoonde ook schade met uitstekende delen die gevaarlijk konden zijn voor andere weggebruikers", zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie.

Door de gebreken en de slechte staat van beide voertuigen legden de inspecteurs de chauffeur een verplichte keuring op. Tijdens de begeleiding naar het keuringsstation stelden de politiemensen ook vast dat van de oplegger geen enkel licht functioneerde en ook van de trekker werkte de linker richtingaanwijzer niet.

30 vermeldingen 'verboden tot verkeer'

Het resultaat van de technische keuring was nog erger. In totaal kregen de trekker en de oplegger dertig vermeldingen 'verboden tot het verkeer'. Onder meer voor slechte banden en onvoldoende remdoelmatigheid. Tot overmaat van ramp was de chauffeur ook niet in orde met de tachograafwetgeving en was hij niet in het bezit van een bestuurderskaart.Het vervoer voor zijn klant voerde hij uit zonder de nodige vergunning, waardoor de sociale inspectie ook een proces-verbaal voor zwartwerk heeft opgesteld.

De ADR-producten in de laadruimte waren niet vastgemaakt. Omdat de chauffeur geen vaste verblijfplaats heeft, moest hij normaal gezien zijn boete van 6.970 euro ter plaatse betalen. In afwachting van het betalen van de boete werd een wielklem op de trekker geplaatst. De lading werd overgeladen in een ander voertuig. Na herstelling moeten truck en oplegger opnieuw naar de keuring.