Gratis kunst en klassiek aan kasteel Cleydael

Aartselaar - Kasteel Cleydael vormt het unieke decor voor een brede waaier aan kunstenaars die er hun werk tentoonstellen. Op het domein in de Cleydaellaan kunt u vandaag proeven van kunst en klassieke muziek.

Onder de noemer Cleydael goes Classic strijkt om 20.30u Kamerfilharmonie Casco Phil voor de derde keer neer voor een openluchtconcert aan het Cleydaelkasteel. Met Dancing on the Sun brengt dit orkest een sprankelende reis doorheen Europa waarbij het thema dansen centraal staat.

Vanaf 14u kunt u in het domein terecht voor een wandeling tussen de werken van een 25-tal plaatselijke schilders, beeldhouwers en andere kunstenaars voor kinderkamerkunst, juwelen, eigentijdse verlichting, porseleinschilderen, collagetechnieken, boetseren, kantklossen...

Op ‘klein Montmartre’ wordt het gezellig flaneren tussen de verschillende kraampjes. Wie honger krijgt, kan terecht bij één van de foodtrucks. De organisatie is in handen van de cultuurdienst van de gemeente Aartselaar, Cleydael Golf & Country Club en Casco Phil. Dankzij enkele sponsors is de inkom gratis. Parking en fietsenstalling zijn voorzien.