Voormalig Lokeren-doelman Copa traint mee met OH Leuven

Doelman Barry Boubacar Copa, die eind vorig seizoen na tien jaar trouwe dienst uitgezwaaid werd bij Lokeren, traint mee bij OH Leuven. Dat maakten de Leuvenaars zelf bekend.

Dat Copa meetraint bij OH Leuven, wil echter niet zeggen dat hij binnenkort ook in actie zou komen voor de Leuvenaars. In eerste instantie is het de bedoeling de Ivoriaan een kans te geven zijn conditie te onderhouden, zo zegt de club.

“Copa traint vanaf vandaag voor onbepaalde tijd mee met onze groep”, klinkt het op de website van OH Leuven. “Copa zoekt nog naar een club en om zijn conditie en ritme in de tussentijd te onderhouden, traint hij mee met de groep en met onze doelmannen. OHL biedt hem zo de gelegenheid om groepstrainingen mee te maken vooraleer hij bij een nieuwe club aan de slag kan.”