Vier toeristen krijgen forse boete omdat ze strandzand van Sardinië meenemen

Sardinië zit met een probleem. Heel wat toeristen genieten blijkbaar zo veel van de zandstranden op het Italiaanse eiland dat ze wat zand, stenen en/of schelpen naar huis proberen mee te smokkelen. Sinds begin deze maand liepen al vier “zandsmokkelaars” tegen de lamp: het leverde hen elk een boete van maar liefst 1.000 euro op.

Op 1 augustus werd op Sardinië een wet ingevoerd die paal en perk moet stellen aan de praktijken. “Iedereen die zand, stenen of schelpen meeneemt, bijhoudt of verkoopt zonder toestemming, riskeert een boete tussen de 500 en de 3.000 euro”, luidt het.

Douaneambtenaren speuren vooral naar zilverzand van de stranden van Mari Ermi, Is Arutas en Maimoni, wit zand van Cala Luna en geel zand van Piscinas.

Ruim drie weken na de invoering van de wet liep al vier toeristen tegen de lamp op de Elmas-luchthaven van Cagliari na röntgenscans van hun bagage. Ze kregen allemaal een boete van 1.000 euro opgelegd.

Een boete tot 3.000 euro lijkt een overdadige straf voor het stelen van wat zand, maar de lokale bewoners klagen al jaren over de diefstal van de natuurlijke rijkdommen van het eiland. In 1994 werd het fameuze “roze strand” op Budelli nog een tijdlang afgesloten omdat er gevreesd werd voor de toekomst van het strand. In de drie zomermaanden van 2015 werd liefst vijf ton zand in beslag genomen op de luchthaven van Cagliari.

Op de Facebookpagina Sardegna Rubata e Depredata (Sardinië bestolen en leeggeroofd) delen eilandbewoners bijna dagelijks foto’s en video’s van in beslag genomen zand.