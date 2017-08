Fitnessgoeroe onthult haar geheimen voor de perfecte kont

Tientallen volgers van fitnessexperte Marta Mielczarska vroegen haar keer op keer hoe ze aan zo'n mooi gevormd achterwerk komt. De Amerikaanse trainster en voedingsexperte onthulde tot hun grote verbazing dat diëten ten strengste verboden is en dat er bovenop een intensief trainingsschema net flink gegeten moet worden.

Marta Mielczarska, dia als fitnesstrainer, fitnessmodel en nutritioniste in San Diego woont en werkt, plaatst op Instagram op regelmatige basis voor-en-na-foto's van haar achterwerk dat er het voorbije jaar en half steeds pronter uit is gaan zien. Volgens het fitnessmodel heeft ze dit te danken aan een intensief trainingsschema én een hoge inname van calorieën.

Marta vertelde Popsugar dat "veel eten" de enige manier is om spiermassa aan te maken. Vroeger beperkte ze de inname van calorieën tot 1800 per dag, om haar uiteindelijke doel na te streven heeft ze dit verhoogd naar 2200 calorieën per dag. Zo kwam ze in één jaar en half in totaal al vijftien kilogram bij. Het fitnessmodel gaf zelf al toe dat ze sindsdien een borstoperatie heeft laten uitvoeren, maar dat haar achterwerk "puur natuur" is.



"Ik heb voor de moeilijke weg gekozen, waardoor het me een tijdje gekost heeft om te geraken waar ik wilde. Maar mijn voedingsschema en intensieve trainingen zes keer per week hebben echt de moeite geloond", vertelt ze aan Popsugar. "Laat je door niemand bedotten. Er bestaan geen magische pillen of diëten waardoor je er in dertig dagen plots strak uitziet. Wees consequent, werk hard en je zal verbaasd zijn wanneer je merkt waartoe je lichaam in staat is."

Het fitnessmodel spreekt in haar posts ook openhartig over de eetstoornissen waarmee ze in het verleden kampte om lotgenoten een hart onder de riem te steken. En de vele volgers die al hardop dromen van een stevige derrière kunnen alvast met haar video's aan de slag, waarin ze haar favoriete oefeningen deelt.