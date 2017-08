Bestelbusje in Rotterdam veilig verklaard en meegenomen naar politiebureau

BRUSSEL - Het Spaanse busje dat in Rotterdam door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd onderzocht, is weggehaald bij de Mijnsherenlaan, vlak bij de concertzaal Maassilo. In het busje zijn kartonnen dozen met gasflessen aangetroffen. Het werd veilig verklaard en is rond 23 uur meegenomen naar het politiebureau. De afzettingen op de Mijnsherenlaan zijn weggehaald.

Eerder op de avond hield de politie de Spaanse bestuurder van het busje met gasflessen aan. Agenten hadden de bestelwagen met Spaans kenteken heen en weer zien rijden door de Rotterdamse straat. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen het busje en de terreurdreiging waarover de Nederlandse autoriteiten woensdag in de vooravond ingelicht werden door hun Spaanse collega’s.

Door die terreurdreiging werd het voor woensdagavond geplande concert van de Allah-Las in de Maassilo geannuleerd.

Een inwoner van de Mijnsherenlaan zegt in de Volkskrant van de aanhouding getuige geweest te zijn. “Het busje werd gestopt door de politie en de chauffeur gefouilleerd. Het was een man met een Adidas-shirt en zwart krullend haar. Ik dacht dat hem om een normale controle ging, maar het bleek een bommelding te zijn.”