Kamal Kharmach presenteert nieuw Eén-programma

Twee jaar geleden had niemand van Kamal Kharmach (26) gehoord toen hij deelnam aan ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Dit najaar gaat zijn eerste zaalshow in première en start hij met de opnames van ‘Het Collectief Geheugen’, een nieuw humoristisch Eén-programma waarin hij ploegkapiteins Maaike Cafmeyer en Jacques Vermeire in het gareel moet houden.

“De mensen zijn nog niet van me af. Dat nieuwe programma komt er.” Het is niet dat Kamal Kharmach ons niet gewaarschuwd heeft. In mei vertelde hij nog over zijn nieuwe theatershow De Schaamte Voorbij, die in oktober in première gaat in Antwerpen, zijn eerste avondvullende show als stand-up­comedian. Kharmach zal het druk krijgen, want in oktober starten ook de opnames van het nieuwe Eén-programma Het ­Collectief Geheugen. Dat is het eerste programma dat Kharmach zelf mag presenteren.

Komisch talent

Het Collectief Geheugen is een humoristisch spelprogramma waarin twee teams beargumenteren welke mensen, gebeurtenissen en cultureel erfgoed in ons collectieve geheugen moeten ­belanden en welke we zo snel mogelijk moeten vergeten. De teams staan onder leiding van kapiteins Maaike Caf­meyer en Jacques Vermeire. Zij verwelkomen wekelijks een bekende gast die hen helpt. Het definitieve oordeel wordt geveld door een “grote naam uit de Vlaamse televisie­wereld”. Het format is afkomstig uit ­Nederland, waar het gepresenteerd wordt door de populaire Chantal Janzen. De Vlaamse versie is in 2018 op Eén te zien.

Voor Kharmach, nog altijd maar 26, zit zijn professionele carrière nu echt in een stroomversnelling. Toen hij in december 2015 deelnam aan De Slimste Mens ter Wereld, wisten alleen de mensen van Woestijnvis wat hij in zijn mars had. Kharmach had een jaar eerder zijn komisch talent bewezen in de ­talentenjacht Humo’s Comedy Cup, waarin hij tweede werd na Lukas Lelie. Terwijl hij voorzichtig een carrière als komiek probeerde uit te bouwen, werkte hij als assistent op het departement economie aan de Universiteit in Antwerpen. “Knuffel­allochtoon met een maatje meer”, stond op de website van zijn management, al is dat “maatje meer” verleden tijd: in één jaar ging Kamal Kharmach van meer dan tweehonderd kilo naar achten­zeventig.

Sinds zijn deelname aan De Slimste Mens ter Wereld was Kamal Kharmach zowat overal te zien, van Mag ik u Kussen?, Van Gils & Gasten, De Allesweter tot Het Grootste Licht en de film Everybody Happy van Nic Balthazar. Dit voorjaar ging hij met een microfoon de straat op als vliegende reporter voor de opgefriste versie van De Drie Wijzen met Kobe Ilsen.