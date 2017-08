De Strangers verkopen De Roma uit

Op zondagmiddag 22 oktober organiseert Nekka vzw in samenwerking met De Roma een ode aan 65 jaar De Strangers, met artiesten als Voice Male, Slongs Dievanongs, Jelle Cleymans en Halve Neuro, die covers zingen van de legendarische Antwerpse band.

De Strangers zelf sluiten het concert telkens af. De vraag naar tickets bleek zo enorm, dat het concert al helemaal was uitverkocht nog voor de promotie werd opgestart. Daarom werd besloten om diezelfde avond een extra concert in te lassen, om 20u. U kunt tickets bestellen op www.deroma.be of via 03.600.16.60.