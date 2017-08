Ganvoula op weg naar Antwerp, Perbet past voor de Great Old

De kans bestaat dat Silvère Ganvoula (21) alsnog vertrekt bij Anderlecht. De Congolese spits zit momenteel in de tribune en ploegen als Antwerp en Waasland-Beveren hebben interesse om hem te huren. Alleen wil Ganvoula zelf voorlopig nog niet vertrekken uit Brussel en is het nog niet duidelijk of Anderlecht hem wel wil uitlenen. Als er straks nog een spits bij komt in het Astridpark, zal er een andere toch nog moeten vertrekken. Ook Hamdi Harbaoui en Isaac Kiesse Thelin behoren tot de potentiële vertrekkers, maar voor die laatste ligt dat ingewikkeld omdat hij gehuurd wordt van Bordeaux.

Als er iemand in het Belgisch voetbal er toch nog in kan slagen om Ganvoula los te weken bij Anderlecht, is het wel Luciano D’Onofrio. De sportief directeur van Antwerp onderhoudt zoals geweten goede banden met Anderlechtvoorzitter Roger Van den Stock en -manager Herman Van Holsbeeck. Die laatste liet zich eerder in een interview met een Franstalige krant al ontvallen dat “een samenwerking met Antwerp tot de mogelijkheden behoort”.

Antwerp laat Perbet koud

Jérémy Perbet is een ander target van Antwerp, maar de Fransman wil niet naar Antwerp. The Great Old heeft Perbet op het oog om de blessures van spitsen William Owusu en Obbi Oulare op te vangen, maar zelf heeft hij weinig zin in een stap terug. Club Brugge staat wel open voor een mooi (huur)bod voor de spits en is bereid om mee te zoeken naar een oplossing. Perbet kwam in het begin van de transferperiode over van AA Gent voor iets meer dan één miljoen euro, maar kwam na de heenmatch tegen Basaksehir op een zijspoor terecht. Hij speelde sindsdien geen minuut meer voor Club. Op het vliegtuig richting Athene zat hij niet.