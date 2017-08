Toeristen ontdekken Waterbus als goedkoper alternatief voor Flandria

Een succes is ze, de nieuwe Waterbus op de Schelde. Alleen gebruiken sommigen het openbaar vervoersmiddel om met de koelbox in de aanslag van een goedkope rondvaart op de rivier te genieten. Waardoor er geen ruimte overblijft voor ‘gewone’ passagiers.

Dagelijks maken honderden mensen gebruik van de Waterbus, die Antwerpen sinds 1 juli via de Schelde met Kruibeke en Hemiksem verbindt. Zo ook Brigitte Vanwijnsberghe, die afgelopen weekend besloot om de auto thuis te laten en samen met haar kleinzoon met de Waterbus richting stad te trekken. Maar dat was buiten de vele toeristen gerekend.

“Een erg aangename ervaring was het niet”, zegt Vanwijnsberghe. “Toen we wilden opstappen, bleek dat niet mogelijk: het merendeel van de mensen op de Waterbus stapte simpelweg niet af. Het is een toeristische attractie geworden. Maar wie de Waterbus als alternatief voor de auto wil gebruiken, zoals wij, kan er niet meer op. We hebben dan maar gewacht op de volgende boot; anderhalf uur later...”

Passagiers van de Waterbus blijven dus vaak langer aan boord hangen, vaak met hun fototoestel in de aanslag, soms zelfs met een draagbare koelbox of een picknickmand. Bij Aqualiner, het bedrijf dat instaat voor de Waterbus, kennen ze het probleem.