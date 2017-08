Vijf jaar cel voor homejacking om verbrast drugsgeld te recupereren

Yannick C., de man die het presteerde om 1 miljoen euro die hij van de Antwerpse drugsmaffia in bewaring had gekregen, op te souperen, werd gisteren veroordeeld tot 5 jaar celstraf voor zijn poging om een deel van de centen op een gewelddadige manier te recupereren in de woning van een ex-vriendin.

Volgens de rechter ziet hij “de ernst van de feiten niet in”. Het parket omschreef het bezoek van Yannick C. en zijn twee kompanen aan het huis in Rijkevorsel als een ‘homejacking’, waarbij de vader van de afwezige jonge vrouw flink werd aangepakt. De gangsters lieten hem gekneveld achter, nadat ze zijn hele huis hadden doorzocht, omdat ze hoopten er een deel van het verbraste geld terug te vinden.

Het motief voor de feiten lag in het Antwerpse drugsmilieu rond Frank V., alias ‘Frank De Tank’. “Yannick kwam in het Antwerpse nachtleven mensen tegen met veel geld. Hij liet zich door één van hen, een verdachte in een groot drugsdossier, overhalen om 1 miljoen euro cash geld bij te houden. Hij verstopte het geld in zijn kelder”, aldus Peter Janssens, de advocaat van Yannick C.

Maar daar bleef het niet lang: Yannick C. “investeerde” het verkeerd en kocht er bovendien nog een Porsche Panamera mee. De rest – 300.000 euro – werd volgens hem “gestolen door zijn ex- vriendin”, een bewering waar geen enkel bewijs voor bleek.

Gevlucht naar Marokko

Daarna sloeg de paniek toe: Yannick C. vluchtte eerst uit pure schrik een paar maanden naar Marokko, maar keerde dan terug naar Antwerpen. Het was toen dat hij besloot om (een deel van) de centen te recupereren. Na de nodige lijntjes coke aangesterkt door drank in een Antwerps appartement trokken Yannick C., Joey V.M. (25) en Muhammed C. (23) in stijl met de Porsche naar zijn ex-vriendin in Rijkevorsel.

Daar troffen ze niet de ex-vriendin, maar wel haar nietsvermoedende vader, Chris Peeters, aan. Twee daders droegen bivakmutsen, eentje was gewapend met een minipistool. Het slachtoffer werd door Joey V.M. direct al op een mep getrakteerd. Vervolgens werd zijn mond afgeplakt met ducttape en doorzochten de drie het huis. In een kluis vonden ze een iPhone, 6.000 euro, juwelen en munten. Bij hun vlucht jatten ze ook de BMW GT5 van Chris Peeters.

Slimme camera’s, domme daders

Terug in Antwerpen spraken ze af met Glenn V.d.M. (26), die akkoord ging om het gestolen geld even in zijn auto te bewaren. Niet voor lang, want een dag later zaten de heren al achter de tralies: ze waren na de homejacking domweg met de Porsche achter de gestolen BMW aan terug naar Antwerpen gescheurd en dat was opgemerkt door de slimme camera’s van de Turnhoutse politie.

Handlangers Joey V.T. en Muhammed C. bekochten het lumineuze idee van Yannick C. ieder met 40 maanden celstraf. Glenn V.M. werd vrijgesproken voor de bendevorming: hij kreeg 18 maanden met uitstel voor heling.

De drie anderen werden ook veroordeeld tot het teruggeven van 250.000 euro ‘vermogensvoordeel’, zijnde een deel van het witgewassen drugsgeld. De Porsche werd verbeurd verklaard.