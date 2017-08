Wegen naar haven onveilig: acht op de tien werknemers met auto naar werk

Bijna acht op de tien werknemers van de bedrijven aan de Scheldelaan in het Antwerpse havengebied komen met de auto naar het werk. Dat cijfer ligt hoger dan in de rest van Vlaanderen. De oorzaak? De Lijn organiseert er geen openbaar vervoer en de wegbeheerders pakken de gevaarlijke punten niet aan, zegt de Kamer van Koophandel (VOKA).

Foto: GVA

De provincie Antwerpen heeft het verplaatsingsgedrag van de 10.000 werknemers in de dertien petrochemische en industriële bedrijven aan de Scheldelaan doorgelicht. Het is de eerste maal dat de provincie Antwerpen op zo’n grote schaal een mobiscan heeft uitgevoerd. Daarnaast zijn ook 3.500 werknemers bevraagd.

Slechts 3% fietst

“Net geen 50% nam deel aan de enquête”, zegt Luk Lemmens (N-VA), Antwerps gedeputeerde van Mobiliteit. “Dat is een hoog aantal en bewijst dat het mobiliteitsprobleem leeft. Zo blijkt onder meer dat 78% van de werknemers met de wagen naar het werk komt. Dat is een hoog cijfer, want in Vlaanderen ligt dit rond 65%. Zeer weinig werknemers (3,4%) gebruiken de fiets of carpoolen (1,2%). 15,4% maakt gebruik van het collectief vervoer door bedrijven of het project van de I-BUS, een pendelbus voor werknemers uit de haven. Meer dan de helft van de werknemers is minstens 45 minuten onderweg naar het werk. Nochtans komen drie op de vier personeelsleden uit de provincie Antwerpen.”

De mobiliteitsproblemen schrikken nieuwe werknemers af. Wie al in de Scheldelaan werkt, is wel bereid om zijn of haar verplaatsingsgedrag aan te passen. Twee op de drie bevraagde werknemers wil de wagen thuislaten en op een andere manier naar het werk komen. Dat alternatief moet dan wel even snel zijn als de auto. Al mag de rit anderhalve keer langer duren als de reistijd betrouwbaar is. Zo zou een op de drie overwegen om over te stappen op collectief vervoer.