Minder zittenblijvers in Antwerpse scholen, aantal spijbelaars stagneert

Het aantal zittenblijvers in de Antwerpse scholen daalt. Dat blijkt uit de Onderwijsmonitor van de stad Antwerpen. In het basisonderwijs gaat het om een daling van 1,8%. In het secundair zijn er 2,8% minder zittenblijvers.

De eerste Onderwijsmonitor van de stad Antwerpen geeft een duidelijk beeld van de leerloopbaan van de Antwerpse leerlingen en kan een antwoord bieden op de ongekwalificeerde uitstroom. De monitor vloeit voort uit het Spijbelrapport, dat jaarlijks wordt gepubliceerd. Want niet alleen spijbelgedrag speelt een rol bij het vroegtijdig verlaten van de school, ook zittenblijven en schoolse vertraging hebben een impact.

Vooral in basisonderwijs

Uit de Onderwijsmonitor blijkt dat het aantal zittenblijvers in het basisonderwijs in Antwerpen daalt van 5,4% in het schooljaar 2010-2011 naar 3,6% in 2015-2016. Antwerpen komt zo steeds dichter bij het Vlaamse percentage (2%) In het secundair onderwijs gaat het van 10,3% in 2010-2011 naar 7,5% in 2015-2016. Op Vlaams niveau daalde het aantal zittenblijvers in het secundair onderwijs van 5,8% naar 4,4%.

Ook het aantal leerlingen met schoolse vertraging – leerlingen die een vertraging oplopen ten opzichte van de groep leerlingen van hetzelfde geboortejaar – daalt. Voor het secundair ging het van 47,4% naar 45,1% Voor het basisonderwijs is de daling sterker, van 27,7% naar 20,8%.

Aantal spijbelaars daalt lichtjes

In het Antwerpse basisonderwijs is het aantal spijbelaars die minstens tien halve dagen ongewettigd afwezig waren, licht gedaald. Van 4,6% in het schooljaar 2013-2014 naar 4,3% in het schooljaar 2015-2016, of een daling van 0,3%. In het secundair onderwijs waren er 0,1% minder spijbelaars.

De stad Antwerpen volgt dus niet de Vlaamse tendens, waar het aantal spijbelaars verdubbeld is in het schooljaar 2015-2016. Toch is er wel een stijging bij de zware spijbelaars in het secundair onderwijs. Het aantal spijbelaars die minstens dertig dagen ongewettigd afwezig waren, steeg van 6% naar 6,7%.