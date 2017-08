“Het lijkt wel alsof iedereen die in dit land met openbaar vervoer bezig is, zit te wachten tot heel Antwerpen helemaal stil staat“

En weer moet het hier over De Lijn gaan. En weer is het geen positief verhaal. Ik had het liever anders gehad, maar elke keer weer blijkt dat onze vervoersmaatschappij in gebreke blijft. En in een stad als Antwerpen, met een wereldhaven en een verkeersindigestie van formaat, is dat onaanvaardbaar. De Lijn dus weer.

Eerst het goede nieuws. Vanaf 1 september neemt het aantal trams in de stad met 22% toe, zo staat te lezen in een persbericht. Klinkt fantastisch, maar eigenlijk gaat het gewoon over de zomerregeling die ten einde loopt. En dan het minder goede nieuws: vanaf 1 september wordt tramlijn 24 afgeschaft en vervangen door een bus. Behalve in de spits, dan rijdt de tram nog. Deze maatregel wordt niet genomen omdat lijn 24 geen succes heeft. Integendeel, het is een van de drukst beklante lijnen van de stad, maar er zijn tijdelijk geen bestuurders om met de trams te rijden. Het wordt dus een bus. Eigenlijk twee bussen om de frequentie te garanderen. En in de spits een tram. Met de toch al niet altijd even sterke communicatie van De Lijn, belooft het voor de reiziger behoorlijk ingewikkeld te worden. Maar na Kerstmis zijn er weer chauffeurs en rijdt de tram opnieuw, belooft De Lijn. Alsof dat goed nieuws is. Alsof je openbaar vervoer afhankelijk kunt maken van de toevallige aanwezigheid van chauffeurs. Welke Antwerpenaar die de files wil vermijden, durft zijn lot nog in handen leggen van deze vervoersmaatschappij?

De mensen die in de haven werken alvast niet. Uit een grootschalige bevraging bij 3.500 werknemers, blijkt dat 78% met de auto naar het werk komt. Het gemiddelde voor Vlaanderen ligt op 65%. Toch mag dat percentage geen verbazing wekken. Er rijden namelijk geen bussen naar de haven, laat staan trams. Dat zou volgens De Lijn te veel kosten. Eerdere experimenten hebben bovendien uitgewezen dat openbaar vervoer naar grote bedrijventerreinen niet aanslaat. Dat kan zijn, maar heeft het stadsbestuur van Antwerpen niet de ambitie om 30.000 wagens van de weg te halen in de strijd tegen de files? Is de organisatie van openbaar vervoer naar de haven dan toch niet het overwegen waard? Nu rijden er wel bussen van en naar de haven die door de bedrijven zelf worden ingelegd, maar die mogen dan weer niet over de busbanen. Daar heeft De Lijn ook zo zijn redenen voor, maar intussen halen we geen auto van de weg en blijft ons openbaar vervoer onbetrouwbaar.

Ach, De Lijn is natuurlijk ook aan handen en voeten gebonden door haar beheersovereenkomst en de middelen die ze van de Vlaamse overheid krijgt. Maar ook die neemt niet meteen haar verantwoordelijkheid. Met een krachtig beleid zou dit soort problemen snel van de baan zijn. Het lijkt wel alsof iedereen die in dit land met openbaar vervoer bezig is, zit te wachten tot heel Antwerpen helemaal stil staat.