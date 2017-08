Rijkevorsel - De kinderen van het Prinsenpad beleefden gisteren ongetwijfeld een van de plezantste namiddagen van de vakantie. Marthe Potters (11) had via Ketnet een straatfeest gewonnen.

De jongerenzender had aan de kijkers gevraagd waarom er juist in hun straat een feest moest georganiseerd worden. Uit zestig inzendingen koos de jury Marthe Potters uit het Prinsenpad. “Het was een complete ...