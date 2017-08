Turnhout - Nieuwe verkeersborden duiken op in Turnhout. Ze maken deel uit van een parkeergeleidings-systeem dat over enkele weken wordt uitgerold.

Parkeren in Turnhout, het is een oud zeer. Er is voldoende parkeergelegenheid, maar de gebruikers vinden de parkings niet, rijden zich vast in de smalle Turnhoutse straten, stranden telkens op dezelfde, ...