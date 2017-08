Inbrekers richten ravage aan in sportcentrum

Lille - Inbrekers hebben enkele dagen voor de officiële opening een ravage aangericht in het vernieuwde sportcentrum Balsakker in Lille. De daders vernielden heel wat deuren en namen uit de cafetaria drie tv-toestellen mee. “De feestelijke opening van zondag vindt gewoon plaats”, zegt sportfunctionaris Wim Bosschaerts.

De verf in het pas vernieuwde sportcentrum Balsakker in Lille is nog maar net droog of er zijn al inbrekers over de vloer geweest. Eigenlijk ging het om de tweede inbraak in een week tijd. Vorige week ...