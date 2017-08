Ekaterini Stefanidi pakt dertiende polsstokzege op rij

De Griekse wereldkampioene Ekaterini Stefanidi heeft aan de vooravond van de Diamond League atletiekmeeting in Zürich een polsstokwedstrijd in het plaatselijke Centraal Station gewonnen. Ze haalde het woensdag met een sprong over 4m87.

Stefanidi ging even hoog als haar Amerikaanse concurrente Sandi Morris, maar mag zich winnares noemen omdat ze tevoren maar één foutsprong liet optekenen. Voor de Griekse is het al het de dertiende overwinning op rij dit seizoen. Het ging niet om de Diamond League-finale in het polsstokspringen. Die staat volgende week in Brussel op het menu.

Ook op de Memorial Van Damme staat één proef al de avond voordien, op donderdag 31 augustus, in de binnenstad geprogrammeerd. De mannen werken dan hun grote seizoensfinale van het kogelstoten af op het Muntplein in Brussel.