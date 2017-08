Ysaline Bonaventure verliest in eerste kwalificatieronde US Open

Ysaline Bonaventure (WTA 281) is woensdag uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van het US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De bijna 23-jarige Bonaventure verloor in drie sets met 6-3, 3-6 en 6-1 van de 38-jarige Patty Schnyder (WTA 198), een voormalig top 10-speelster. De Zwitserse won tijdens haar lange carrière elf WTA-titels. Op het US Open bereikte ze in 1998 en 2008 de kwartfinales.

Maryne Zanevska (WTA 105), die donderdag haar 24e verjaardag viert, komt woensdag ook in actie in de openingsronde van de kwalificaties. Haar opponente is de Amerikaanse Jacqueline Cako (WTA 220).

In New York treedt bij de mannen één Belg aan in de kwalificaties. Joris De Loore (ATP 199) speelt woensdag in de eerste kwalificatieronde tegen de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 162).