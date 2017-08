Lier - Drie leden van de Belgische Pokerliga, een club uit Lier, zijn gisteren begonnen met een poging om het wereldrecord non-stop pokeren te breken. Dat staat nu op een kleine 116 uur. De club wil met deze stunt een regularisatie vragen van pokeren met kleine inzet.

Het wereldrecord non-stop pokeren is momenteel in handen van de Amerikaanse Ier Phil Laak, beter bekend als ‘The Unabomber’. Zeven jaar geleden zat hij in Las Vegas maar liefst 115 uur en ...