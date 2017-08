Boechout -

Met de aanstelling van de 29-jarige Robrecht Lippens als voorzitter van de Boechoutse CD&V trekt de partij resoluut de kaart van de verjonging. “Dit kadert in een algemene verjonging die bezig is in de provincie”, vertelt de kersverse voorzitter, die pas sinds dit voorjaar in Boechout woont.