De Romeo’s op twaalfde editie van Lisp-Kermis

Lier - Met Lisp-Kermis komt er dit weekend weer een einde aan de Lierse zomerse wijkkermissen. Tijdens deze twaalfde editie treden onder meer De Romeo’s op.

Lisp-Kermis begint vandaag om 20u met een bingoavond. U kunt de bingoboekjes en de speelkaarten al vanaf 19u kopen. De organisatoren beloven vor elke ronde mooie prijzen.

Morgen opent de tent al om 13u voor de Variété Matinee. Micha Marah, Luc Caals en Ronny Lee treden tijdens deze seniorenshow op. Een moderne balletgroep en keyboardspeler Paul Vermeulen zijn eveneens van de partij. De toegang bedraagt 15 euro, drie drankjes naar keuze en een stukje taart inbegrepen.

Tijdens de Variété Soirée, vrijdag vanaf 21u, treden Pino Baresi, Ronny Lee en de coverband ABBA Queens op.

Rommelmarkt

Dé feestnacht van Lisp-Kermis vindt plaats op zaterdag 26 augustus wanneer vanaf 21u Luc Steeno, Elke Taelman en de New Bis Band op het podium verschijnen. Na de liveoptredens neemt Dj Danny de muziek voor zijn rekening.

Op zondag 27 augustus staat nagenoeg de hele Lispersteenweg vol met zo’n vierhonderd standhouders tijdens een van de grootste rommelmarkten uit de regio. Kopen kan van 13.30 tot 20u. Ondertussen treden in de feesttent Eddy Smets en Letty Lanca op. De Romeo’s en coverband Plug It In sluiten Lisp-Kermis zondag vanaf 20u af.

Alle activiteiten vinden plaats in en rond de feesttent op de hoek van de Lispersteenweg en de Rivierstraat.