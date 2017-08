Tram 24 rijdt nog alleen tijdens spitsuren

Door het tekort aan trambestuurders wordt tramlijn 24 omgevormd tot een pendeltram die alleen rijdt tijdens de spitsuren. Om de reizigers op te vangen, komt er een buslijn 24. Deze tijdelijke maatregel blijft ingevoerd tot Nieuwjaar.

Het vervroegd invoeren van de zomerregeling voor het openbaar vervoer moest er voor zorgen dat vanaf september De Lijn op volle sterkte van start kon gaan. Alleen blijkt dit nu slechts gedeeltelijk te zijn gelukt. De openbare vervoersmaatschappij kampt nog steeds met een tekort aan trambestuurders. Door te knippen in de dienstverlening van tram 24 kunnen de beschikbare trambestuurders volop worden ingezet in de rest van het tramnet.

“Ofwel hadden we trambestuurders gespreid over heel het net, maar dan was er het risico dat er gaten zouden vallen”, zegt Tom Van Der Vreken, woordvoerder van De Lijn. “Daarom de keuze om tram 24 minder te laten rijden en de uitgespaarde bestuurders dan in te zetten in het verzekeren van de bediening op de andere lijnen.”

Tramlijn 24 wordt zo een pendeltram die rijdt tussen 6.40 en 8.45u ’s morgens en van 14.30u tot 18.04u. Op werkdagen rijdt er dan tijdens de spits om de 10 minuten een tram van de Melkmarkt naar de Stenenbrug en terug. Daarnaast is er elke 7,5 minuten een bus van lijn 24 of 31 op het traject Silsburg tot het Koningin Astridplein.

“Tegen de eindejaarsperiode zullen voldoende trambestuurders hun opleiding hebben afgerond, zodat na Nieuwjaar ook op tramlijn 24 acht trams per uur zullen rijden”, zegt Van Der Veken.

De Lijn schakelt dus op 1 september weer over op de gewone dienstregeling. Het aantal trams tijdens de spits stijgt dan van 118 naar 144 of een tram om de 8 minuten. Alleen tram 11 heeft een frequentie van om de 10 minuten.