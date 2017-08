Lier - Antilope De Bie Printing uit Duffel en Lier heeft een meerderheidsparticipatie genomen in Drukkerij Favorit uit Hoboken. Het bundelen van de krachten is een strategische keuze.

“We stonden met Favorit voor een grote investeringsronde die elke zeven jaar in onze sector noodzakelijk is. In de groep Antilope De Bie heb ik de perfecte partner met duidelijke toekomstvisie gevonden. ...