Kringwinkel zoekt ambassadeurs

Heist-op-den-Berg - De Kringwinkel Zuiderkempen zoekt vrijwilligers die hen willen vertegenwoordigen op markten en beurzen. Ook wie binnenshuis rondleidingen wil geven, mag zich aanmelden.

Volgens stafmedewerker Bart Van Gheel van De Kringwinkel Zuiderkempen blijkt dat heel wat mensen de activiteiten van het sociaal economiebedrijf -met vestigingen in Balen, Geel, Herentals, Heist-op-den-Berg, Herselt, Laakdal en Kasterlee- nog niet goed kennen. “Ze weten bijvoorbeeld niet dat ze met hun herbruikbare goederen gratis bij ons terechtkunnen”, stelt hij. “We vermoeden dat nog veel spullen daardoor op de afvalberg belanden. Velen weten bovendien niet dat sociale tewerkstelling onze kerntaak is. We bieden dus nieuwe kansen op werk en ervaring aan mensen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt groot is.”

Om dat alles extra onder de aandacht te brengen, trekt De Kringwinkel Zuiderkempen dus naar buiten. “Op markten en beurzen willen we bezoekers voortaan informeren over het hergebruik van goederen, onze sociale tewerkstelling en het voorkomen van afval. Dat vraagt gemotiveerde mensen”, beseft Van Gheel. “Als we dit zouden organiseren met eigen medewerkers, dan kunnen zij zich op dat moment niet op hun kerntaken focussen. Daarom zoeken we dus vrijwillige en enthousiaste ambassadeurs.”

Ondertussen krijgt De Kringwinkel Zuiderkempen ook steeds vaker vragen van scholen en organisaties die een bezoek achter de schermen willen brengen. “Ook hiervoor kunnen we extra vrijwilligers gebruiken, zodat we ons aanbod aan rondleidingen nog verder kunnen uitbreiden. Geïnteresseerden krijgen een opleiding en worden door ons verzekerd.”

015/23.73.93, bart.vangheel@dekringwinkelzuiderkempen.be