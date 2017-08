Wanhopige man steekt eigen flat in brand: labo ter plaatse voor onderzoek

Antwerpen 2018 - Een dertigtal bewoners van een complex met serviceflats in de Balansstraat in Antwerpen is woensdagavond geëvacueerd nadat een van de bewoners brand had gesticht in zijn flat. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam donderdagochtend ter plaatse voor een onderzoek in de serviceflats.

Foto: BFM

“Rond 18u werd er rook opgemerkt in het gebouw”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “De brandweer was snel ter plaatse, maar omdat het om redelijk veel rook ging, werd er opgeschaald en beslist om het gebouw te ontruimen.”

Zo’n dertig bewoners werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen dienstencentrum. De man die het vuur had aangestoken, gaf zich aan bij de politie. Het gaat om een zeventiger die bang was om uit zijn woning gezet te worden.

Aangenomen wordt dat hij niet de bedoeling had om het volledige complex in brand te steken, noch om slachtoffers te maken, maar dat het eerder om een noodkreet ging. Maar aangezien het wel degelijk om brandstichting gaat in een gebouw waar veel mensen wonen, wordt hij voor de onderzoeksrechter geleid, die verder zal beslissen wat er met de man moet gebeuren.

Nadat de brandweer het complex grondig verluchtte en de nodige metingen uitvoerde - de rook had zich over verschillende verdiepingen verspreid - mochten alle bewoners weer naar huis. Het appartement waar de brand uitbrak, is onbewoonbaar. Een aantal mensen werd ter plaatse verzorgd in de ziekenwagen omdat ze ademhalingsklachten hadden, maar er werd niemand naar het ziekenhuis gevoerd.

Donderdagochtend kwam het labo van de federale gerechtelijke politie nog ter plaatse voor een onderzoek.