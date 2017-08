Concert in Rotterdam afgelast wegens terreurdreiging: busje vol gasflessen tegengehouden

Het concert van de Californische popgroep Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam, dat gepland was op woensdagavond om 20.30 uur, is afgelast op vraag van de politie. De aanleiding is terreurdreiging. Vanuit Spanje was informatie gekomen over een mogelijke aanslag, waarop een busje vol gasflessen tegengehouden werd.

De politie nam net voor aanvang van het optreden - de deuren gingen open om 19.30 uur - de beslissing om het concert af te blazen. Wegens terreurdreiging kon de veiligheid van de concertgangers niet gegarandeerd worden. “De meeste mensen zullen op dat moment wel nog onderweg geweest zijn”, zegt een medewerker van Rotown Rotterdam, de organisator van het concert.

De band werd na bijna twee uur door de politie naar een veilige locatie gebracht. “De instrumenten moesten eerst nog in de bestelwagen geladen worden”, aldus Rotown-directeur Minke Weeda. “De bandleden reageerden laconiek, maar baalden wel ontzettend. Ze hadden veel zin in het optreden.”

Foto: AFP

Weeda wist aanvankelijk niet goed wat denken, vertelt hij bij AD. “Het was heel onwerkelijk, alsof we in de maling werden genomen. Maar het belangrijkste was vervolgens om iedereen in veiligheid te brengen.”

Gasflessen

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft woensdagavond op een persconferentie uitleg gegeven bij wat zich heeft afgespeeld aan de concertzaal. De burgervader lichtte toe dat de beslissing om af te gelasten genomen werd na informatie die uit Spanje kwam. Daarop werd een bestelwagen van een Spaanse man, vol gasflessen, tegengehouden en doorzocht, al wil niemand voorlopig zeggen dat er een link is tussen het busje en de dreiging.

Aanhoudingen zijn er niet gebeurd, aldus de burgemeester. “We hebben de informatie vanuit Spanje meteen serieus genomen. De beslissing om af te gelasten is begrijpelijk.”

Maar betekent die informatie vanuit Spanje dan dat er een link is met de aanslagen in Catalonië? “We moeten geen optelsom maken en conclusies trekken”, zegt de burgemeester terughoudend. “De politie en justitie moeten de kans krijgen om hun onderzoek goed te voeren. We moeten het zekere voor het onzekere nemen.”

Tickets terugbetaald

De organisator laat op Twitter weten dat de tickets terugbetaald worden. Of er een nieuwe datum voor het concert gezocht zal worden, is nog onduidelijk.

Wie is Allah-Las?

De Californische band Allah-Las wordt beschouwd als de hedendaagse West Coast psychedelica geïnspireerd door bands uit de jaren 60 als The Beach Boys, The Doors en The Byrds.

Het is niet de eerste keer dat een optreden van de groep afgelast wordt. Dat heeft te maken met hun naam. Zo was er eens een promotor in Turkije die zich ongemakkelijk voelde bij de religieuze verwijzing in de naam, waardoor het concert er niet kwam.