Spaanse justitie annuleerde uitwijzing imam

Een Spaanse rechter heeft in maart 2015 het uitwijzingsbevel geannuleerd van Abdelbaki Es Satty. Dat is de imam die ervan wordt verdacht dat hij de daders van de aanslagen in Barcelona en Cambrils heeft geïndoctrineerd. De rechter oordeelde dat hij niet gevaarlijk was.

Een rechter in de oost-Spaanse stad Castellon, waar de Marokkaanse imam vier jaar in de cel doorbracht voor drugsfeiten, meende dat hij zijn “inspanningen om in de Spaanse samenleving te integreren”, had aangetoond, preciseert de Spaanse Justitie in een mededeling. De rechter voerde aan dat hij slechts een delict had gepleegd, werkte en in zijn ogen geen “reëel en voldoende zwaar gevaar voor de openbare orde” betekende.

De 44-jarige Es Satty overleed woensdag, daags voor de aanslagen, toen gasflessen ontploften in het huis in Arcenar dat de terreurcel gebruikte om bommen in elkaar te knutselen. Es Satty bezocht meermaals ons land. Onder het puin werden nog vliegtuigtickets naar Brussel gevonden.

(belga)