Vishandelaars en -venters verenigen zich in Vlaamse Federatie van Vishandelaars

Oostende - In Oostende is woensdag de Vlaamse Federatie van Vishandelaars gelanceerd. Dat is een fusie van de Beroepsvereniging van Vishandelaars en de Federatie van Visventers. Zo krijgen ze een grotere slagkracht, kunnen ze samenwerken en wordt de kwaliteit van de Noordzeevis gegarandeerd.

De voorbije jaren werkten beide belangenverenigingen steeds nauwer samen omdat er heel wat raakvlakken bestonden tussen de handelaars en de venters. Uiteindelijk is er beslist om samen te smelten. Charles Devinck wordt voorzitter van de federatie die zich meteen ook aansluit bij ondernemersorganisatie Unizo.

De basis van de samenwerking is onderlinge ondersteuning, maar er wordt ook toegezien op de kwaliteit. Alle leden moeten een charter ondertekenen dat garant staat voor vakbekwaamheid, kwaliteit en hygiëne.

Vlaams minister van Visserij Joke Schauvliege sprak vol lof voor de fusie. “Dit zal de slagkracht van de sector vergroten, maar de samenwerking biedt ook opportuniteiten. En belangrijk, ook de consument zal hiervan profiteren. Veertig procent van de verse vis wordt gekocht bij een vishandelaar. De Vlaming eet 1,8 kg vis per persoon per jaar, dat kan dus nog verbeteren”, aldus Schauvliege. Diepvriesvis, schaal- en schelpdieren en de consumptie in de horeca zijn hier niet in meegerekend.

Ook Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo, was positief. “Er is zeker nog een toekomst in de vishandel. Het aantal handelaars en startende ondernemingen stijgt aanzienlijk, het aantal stopzettingen is fors gedaald. Bovendien gaat de consument steeds vaker op zoek naar kwaliteit, authenticiteit en producten van bij ons. De handelaars kunnen de consument daar perfect in bijstaan.”

(belga)