Duurdere Galaxy Note8 moet “explosieve” voorganger Samsung doen vergeten

De Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung heeft woensdag in New York zijn nieuwste smartphone, de Galaxy Note8, voorgesteld. Die moet de reputatie van Samsung definitief herstellen na het fiasco vorig jaar met de Note7, waarvan de batterij kon ontploffen. De Galaxy Note8 ligt vanaf 15 september in de Belgische winkelrekken voor 999 euro.

Samsug stelde in maart al de smartphone Galaxy S8 voor, maar de Galaxy Note8 is de rechtstreekse opvolger van de Note7. Het gaat om een “phablet”, een toestel tussen een smartphone en een tablet in. Het heeft een scherm van 6,3 inch. De Note8 komt net als zijn voorgangers ook met een pen. Daarmee kan je onder meer losse woorden en volledige zinnen laten vertalen.

Het toestel is uitgerust met twee camera’s van 12 megapixel: een groothoeklens voor panoramafoto’s en een telelens om in te zoomen. Beide hebben beeldstabilisatie. Net als vele andere recente smartphones, is de Note8 stof- en waterbestendig. Hij laadt snel draadloos op, en de ontgrendeling kan via irisscanning, gezichtsherkenning of vingerafdruk.

“Niemand van ons kan vergeten wat een jaar geleden is gebeurd”, zei de topman van de mobiele divisie van Samsung, DJ Koh, in New York. Het bedrijf verzekert dat zijn batterijen nu “de strengste controle in de sector” ondergaan.

“De Note8 is mogelijk de belangrijkste smartphonelancering in de geschiedenis van Samsung”, zegt Neil Mawston van Strategy Analytics Inc. “Na het batterijfiasco van de Note7, kreeg Samsung een tweede kans van de consumenten. Het bedrijf kan zich geen misstap veroorloven.”

De batterijproblemen van de Galaxy Note7 kostten Samsung miljarden euro’s. De toestellen kregen eerst een update, maar toen dat geen oplossing bleek, moest Samsung ze allemaal terugroepen. In vliegtuigen werd omgeroepen dat passagiers de Note7 niet aan boord mochten meenemen.

In België lag het toestel nooit in de winkelrekken, maar er waren wel al 1.200 exemplaren besteld. Die mensen kregen hun geld terug of konden een andere smartphone kiezen. Het toestel kostte in ons land 849 euro.

Samsung is het eerste grote merk dat zijn nieuwste topsmartphone presenteert. Dit najaar stelt Apple de nieuwe iPhone voor. Google lanceert over een tijdje waarschijnlijk de Pixel 2. Het vernieuwde Nokia toonde vorige week zijn eerste vlaggenschip, de Nokia 8.

