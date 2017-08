“Elke week worden in onze vijvers 2.500 forellen uitgezet”

Wuustwezel - Vroeger had zowat ieder dorp zijn eigen visvijver. Maar die tijd is al lang voorbij. Mensen boeken nu makkelijker een citytrip om te ontspannen. “Toch moet je om te ontstressen niet altijd ver van huis gaan", zegt Dennis Tassier van visvijvers Den Heibaard in Loenhout (Wuustwezel).

“Een dagje komen vissen, doorbreekt de dagelijkse sleur.” ­Dennis Tassier weet waar hij over praat. “Drie jaar geleden werkte ik nog als containerplanner in de Antwerpse haven. Maar ondertussen ben ik de 40 gepasseerd en dan sta je toch wel even stil bij wat je in het leven allemaal hebt bereikt. Ik wilde mijn gezichtsveld verruimen en mijn leven een andere wending geven. Het buitenland lonkte, maar ik had er uiteindelijke te weinig lef voor. Toen ik de kans kreeg om de taverne en de bijbehorende visvijvers over te nemen, heb ik geen seconde ­getwijfeld.”

Jong en oud

Visvijvers Den Heibaard is al jaren favoriet bij liefhebbers van het vissen op regenboog- en zalmforellen. Maar ook wandelaars en fietsers vinden de weg naar deze plek in een groene omgeving om even uit te rusten na een fietstocht. “De visvijvers zijn voor iedereen toegankelijk”, zegt Dennis (44). “Het is opmerkelijk hoe jong en oud de weg vindt naar deze plek. We hebben hier vijf putten. Een grote gezamenlijke visput maar ook kleinere putten. Deze laatste kan je afhuren met je familie of vrienden, maar ze worden ook verhuurd voor teambuilding. Alle benodigdheden, van vis­hengel tot aas, zijn hier te koop of te huur.”

Verser kan niet

De kans op het vangen van een forel is groot. Dennis heeft namelijk een forellenreservoir. Elke week wordt er 1.200 kilo forel geleverd. Per visser en per dagdeel worden er vier forellen uitgezet”, legt Dennis uit. “Dat betekent dat er in de grote vijver soms tot 160 forellen kunnen zitten. Per week en al naargelang het seizoen worden er dus om en bij de 2.500 forellen uitgezet. Wie een vis vangt, mag die mee naar huis nemen. Je kan hem thuis zelf klaarmaken, maar evengoed in de bijbehorende taverne laten serveren op je bord. Verser kan eigenlijk niet.”

Jan (58) komt al jaar en dag vissen in Den Heibaard. “De sfeer is hier geweldig, je leert hier mensen kennen en het is hier goed onderhouden. Dat er meerdere putten zijn, is een pluspunt, want er is ruimte genoeg. Hier kom ik tot rust.” Ook de 16-jarige Stijn komt hier al heel wat jaren. “Vroeger ging ik met mijn grootouders vissen en dat doe ik nu dus nog regelmatig. Ik doe het nog steeds graag.” Aan de overkant van de vijver staat een klein meisje te vissen. “Je ziet het, he”, zegt Jan. “Onze toekomst is verzekerd. En het bewijst dat vissen niet enkel en alleen een mannensport is.”

www.denheibaard.be/forelvissen