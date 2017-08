Macron wil met Oostenrijk sociale dumping in EU bestrijden

De Franse president Emmanuel Macron wil samen met de Oostenrijkse kanselier Christian Kern de strijd tegen sociale dumping binnen de Europese Unie opvoeren. “Voor gelijk werk zal een gelijk loon worden betaald”, verklaarde Macron woensdag in Salzburg. Alles anders komt neer op een “verraad van de Europese geest”. Het vrij verkeer werd niet ingevoerd om diegenen met de laagste standaarden te helpen, aldus de Franse president.

De zogenaamde detacheringsrichtlijn maakt het mogelijk dat bedrijven personeel tijdelijk naar het buitenland sturen om daar aan de slag te gaan. Ze moeten minstens het plaatselijke minimumloon verdienen, maar behouden hun arbeidscontract en betalen bijdragen aan de sociale zekerheid in hun land van herkomst. Daardoor kunnen ze een pak slechter betaald worden dan andere werknemers in het gastland. Vooral de bouwsector is getroffen.

Parijs eist strengere regels om misbruik te voorkomen. De Oostenrijkse kanselier waarschuwde dat Europa zonder hervorming dreigt te worden verdeeld in een oud en een nieuw deel. Vooral in Oost-Europa wordt de geplande hervorming van de richtlijn als een gevaar voor de eigen ondernemingen gezien. Macron ontmoet woensdag in Salzburg ook nog de Tsjechische en de Slovaakse premiers, Bohuslav Sobotka en Robert Fico, alvorens hij doorreist naar Roemenië en Bulgarije.

Macron won de Franse presidentsverkiezingen met een pro-Europees discours, maar beloofde de kiezers ook de problemen binnen Europa aan te pakken. De detacheringsrichtlijn is een belangrijk thema in Frankrijk, waar de werkloosheid hoog oploopt en het extreemrechtse Front National oproept de huidige Europese regels te laten vallen.

Terwijl de Europese Commissie heeft voorgesteld het detacheren van werknemers te beperken tot 24 maanden, willen Frankrijk en Oostenrijk die maximumtermijn terugschroeven. Kern hekelde dat de EU-lidstaten sinds maart vorig jaar nog geen vooruitgang op dat punt hebben geboekt. Hij riep op tot “sociale rechtvaardigheid” en vroeg akkoorden over de duurtijd, loonniveaus en boetes voor wie de EU-regels overtreedt.

