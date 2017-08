Kimmer Coppejans verliest in tweede ronde Challenger Manerbio van Tommy Robredo

Kimmer Coppejans (ATP 293) is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het Challengertoernooi in het Italiaanse Manerbio (gravel/43.000 euro).

De 23-jarige Coppejans verloor met tweemaal 6-1 van de Spanjaard Tommy Robredo, die op de ATP-ranking is weggezakt naar de 182e plaats. De 35-jarige gravelspecialist, zevende reekshoofd in Manerbio, schopte het in 2006 tot nummer vijf van de wereld en heeft in zijn carrière al twaalf ATP-toernooien gewonnen.

Ook Arthur De Greef (ATP 142) plaatste zich dinsdag voor de tweede ronde. Daarin treft hij de Spanjaard Carlos Taberner (ATP 282).