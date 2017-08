Belgische mannenploeg hockey neemt het op tegen... de Indische vrouwenploeg

Terwijl de Red Lions op het EK hockey nu al zeker zijn van de halve finale, zullen de Red Cougars, de Belgische juniorenploeg hockey, komende maand twee opvallende wedstrijd spelen schrijven. De juniorenploeg zal het tijdens twee oefenmatchen opnemen tegen de Indische nationale hockeyploeg... bij de vrouwen.

De Indische vrouwenploeg bereidt zich momenteel voor op de Asia Cup in Japan, later dit jaar. Voor die voorbereiding trekt de Indische selectie, onder leiding van de Nederlandse coach Sjoerd Marijne, naar Nederland en België om hier vier oefenwedstrijden te spelen. Twee ervan zullen tegen de Red Cougars zijn (op 11 en 18 september), en dat is een unicum. “In India hadden speelden we soms wel tegen mannenteams van de luchtmacht of het leger, maar ik ben er redelijk zeker van dat wij de eerste ploeg ooit zijn die naar het buitenland trekt om tegen een ploeg van het andere geslacht te spelen”, aldus een ex-speelster van de Indische nationale ploeg.