Kim Jong Un laat vaart zetten achter raketprogramma

Ondanks zwaardere sancties wil de Noord-Koreaanse machthebber Kim Jong Un vaart zetten achter het omstreden raketprogramma van zijn land. Kim gaf het Instituut voor Chemische Stoffen van de Academie voor Militaire Wetenschappen de opdracht om de productie van door vaste brandstof aangedreven raketmotoren en raketgevechtskoppen op te drijven. Dat berichten staatsmedia woensdag.

Bij een inspectiebezoek in het instituut liet Kim zich vooral informeren over de productie van raketgevechtskoppen voor intercontinentale raketten (ICBM) en door vaste brandstof aangedreven raketmotoren, klonk het. Noord-Korea, dat uitgaat van een vijandig beleid van de Verenigde Staten, werkt aan de ontwikkeling van raketten die de VS kunnen bereiken. Door vaste brandstof aangedreven raketten zijn in de regel sneller gevechtsklaar, omdat de tanks lang voor de start kunnen gevuld worden.

Als reactie op twee ICBM-tests in juli legde de VN-Veiligheidsraad de strengste economische sancties ooit op tegen Noord-Korea. Een paar dagen later dreigde de VS-president Donald Trump Pyongyang met “vuur en furie”, wat voor enige ongerustheid zorgde, aangezien beide landen kernwapens hebben. Noord-Korea dreigde vervolgens op zijn buurt met raketten op het VS-eiland Guam in de Stille Oceaan.

Trump is er alvast van overtuigd dat zijn woorden indruk hebben gemaakt. “Kim Jong Un begint ons te respecteren”, zei hij dinsdag. Eerder op de dag had buitenlandminister Rex Tillerson zijn tevredenheid geuit over de terughoudendheid van Noord-Korea sinds de sancties.

(belga)