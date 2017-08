Politie waarschuwt voor oplichterstruc op parkings langs snelwegen

De Federale Wegpolitie waarschuwt voor een nieuwe oplichterstruc die sinds enige tijd in opmars is in ons land. De daders gaan steeds op eenzelfde manier te werk, op een parking langs snelwegen.

Nietsvermoedende personen die even stoppen langs de snelweg worden in het Engels aangesproken door een man. Hij vertelt dat hij het slachtoffer is geworden van diefstal, waarbij zijn portefeuille en gsm zijn gestolen. De man vraagt vervolgens om geld zodat hij de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk kan betalen. Om zijn verhaal wat kracht bij te zetten toont hij zijn wagen, waar vaak een kindje in zit.

Wanneer het slachtoffer op het verzoek ingaat en hem het geld geeft, probeert hij nog meer geld te ontvangen door onder andere voor te stellen om samen naar een geldautomaat te rijden. Om geloofwaardig over te komen, overhandigt de dader een visitekaartje van een firma of een juweel. Beide zijn nep.

De man belooft het geld terug te storten zodra hij terug in eigen land is. Op die manier wint hij enkele dagen de tijd voordat het slachtoffer zich realiseert dat hij zijn of haar geld niet meer zal terug zien.

Britse of Ierse daders

De daders zijn een rondtrekkende groep, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Ze zijn erg opdringerig, stellen zich verbaal assertief op en worden steeds agressiever om hun doel te bereiken.

De politie raadt aan om zeker niet in te gaan op het verzoek van de daders wanneer u wordt aangesproken. U neemt in dat geval best zo snel mogelijk contact op met de politie, waarbij het ook nuttig is om de nummerplaat van het voertuig, samen met het merk, type en kleur door te geven.