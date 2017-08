Jeremy Corbyn is voor Elio Di Rupo “mijn referentie voor de toekomst”

Brussel - PS-voorzitter Elio Di Rupo wil zich graag spiegelen aan zijn Britse Labour-collega Jeremy Corbyn. “Hij is mijn referentie voor de toekomst”, zei Di Rupo woensdag op Bel-RTL.

“Wanneer je leiding geeft aan een politieke partij, heb je afwisselend nood aan wijsheid en aan onstuimigheid”, zei Di Rupo. “Ik heb onstuimigheid gekend, nu is voor mij de tijd van wijsheid aangebroken. Maar we hebben alles nodig: zowel mensen met ervaring als jongeren. Kijk naar Jeremy Corbyn, de leider van de Britse socialistische partij. Men heeft kwaadgesproken over hem, men heeft hem langs alle kanten aangevallen. En vervolgens deed hij het erg goed bij de verkiezingen. Hij is in ieder geval mijn referentie voor de toekomst.”

Corbyn, die binnen Labour bekendstond als de eeuwige dwarsligger van de partij voor hij in 2015 verrassend de nieuwe voorzitter werd, werd niet altijd goed ontvangen door de PS. Na zijn winst bij de voorzittersverkiezingen vroeg toenmalig Waals minister-president Paul Magnette zich openlijk af of Europees links aan het radicaliseren was. Hij beschuldigde Corbyn ervan de complexiteit van de wereld te ontkennen.

Corbyn is niet de enige figuur die Di Rupo nu onder de aandacht brengt. In zijn nieuwe boek ‘Nouvelles conquêtes’ (‘Nieuwe veroveringen’), dat maandag werd voorgesteld, citeert Di Rupo twee vertegenwoordigers van hervormingsgezinds linkse strekking: Michel Rocard, oud-premier onder de Franse president François Mitterand en architect van het decentralistische ‘Deuxième Gauche’, en Carlo Rosselli, theoreticus van een hervormingsgezind, antimarxistisch socialisme die in 1937 vermoord werd.