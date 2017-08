Sociale media op trouwfeesten: zet niet zomaar foto's online

Daar komt de bruid, maar voor ze goed en wel ‘ja’ heeft kunnen zeggen staat ze al op Facebook, Instagram en Snapchat. Natuurlijk is een trouwfeest erg dankbaar om over te posten op sociale media (hey, al je vrienden hebben zich opgekleed en er zijn hapjes en decoratie), maar waarop moet je letten voor je foto’s van het gelukkige koppel online zet? Wij vroegen richtlijnen aan Dries Henau, samen met Yuri Vandenbogaerde de auteur van het boek ‘Hou je Manieren’.

- “Laat de eerste foto aan het koppel zelf. Als je een foto online zet voor de bruid of bruidegom dat doet, gaan anderen jouw foto liken en delen – niet zo fijn voor het koppel. Het meest sympathiek is het om de foto’s die het bruidspaar zelf deelt, te reposten.

- “Wat je ook doet, post nooit een foto voor de grote momenten van de trouw: het uitwisselen van de ringen of het voltrekken van het burgerlijk huwelijk. Dat is absoluut not done.”

- “Voor het feest ’s avonds is het minder duidelijk – wellicht lopen de bruid en bruidegom niet de hele tijd met hun smartphone rond en plaatsen ze zelf geen foto’s – maar als er toch een richtlijn nodig is: wacht tot de dag erna.”

- “Post sowieso nooit foto’s waarop mensen met alcohol of sigaretten staan of waarop je duidelijk kan zien dat er alcohol gedronken is. Dat geldt trouwens voor elk feest, niet alleen voor trouwfeesten.”

- "Stop je telefoon weg als als er een professionele video en fotoploeg is. Op heel veel filmpjes en foto’s zie je tegenwoordig enkel nog mensen staan met een GSM in hun hand…"

- “Als je de dag erna nog een bedankje aan het bruidspaar wil sturen, doe je dat beter in een privébericht dan op je openbaar profiel. Het komt een beetje over alsof je wil opscheppen: “kijk eens waar ik was uitgenodigd”.

- “Niet alle foto’s moeten op sociale media: soms is het ook leuk om ze in een privébericht aan de bruid en bruidegom te bezorgen.”

Als je zelf trouwt

- “Het is belangrijk dat je even nadenkt hoe je het wil aanpakken met sociale media. Als je echt liever geen foto’s wil, kan je dat bijvoorbeeld met een leuke kwinkslag op je uitnodiging vermelden. Wat ik ook al gezien heb, is een bord met leuk geformuleerde do’s en dont’s aan de ingang van het feest.”

- “Om ergernis te voorkomen, kan je als koppel best zelf een foto posten. Natuurlijk wil je niet de hele tijd naar je telefoon kijken, maar je kan de fotograaf een paar mooie foto’s laten doorsturen op de dag zelf en aan een vriend of vriendin vragen om ze te posten. Dan weet je dat de foto die gedeeld zal worden, één is waar je goed op staat. Een huwelijk is heel persoonlijk, je hebt het helemaal gepland, dan is het ook duidelijk als je zelf als eerste communiceert.”

- Wil je wel graag dat gasten foto’s delen, kan je een eigen hashtag in het leven roepen. Gebruik geen te universele hashtag zoals ’#T&M’, maar ga zoeken naar een korte, leuke hashtag die iets over jullie zegt, maar waarop nog niet zoveel gebeurt, zodat je achteraf makkelijk alle foto’s kan terugvinden.

Meer advies van Dries en Yuri vind je in het boek ‘Hou je Manieren’, de Facebookpagina Dries en Yuri of op trekjeplan.com