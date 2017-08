Limburgse zussen openen na pop-upstore nu ook permanente ‘Les Soeurs’-winkel in ‘t Stad

Antwerpen - De drie zussen Clio, Kay en Julie Hendrickx uit het Limburgse Heusden-Zolder openen over exact een maand een permanente zaak in het modehart van Antwerpen. ‘Les Soeurs’ heeft ook al winkels in Hasselt en Knokke.

‘Les Soeurs’ is een jong mode- en accessoireslabel, dat ook interieurobjecten uit alle hoeken van de wereld aanbiedt. Na enkele tijdelijke pop-ups sloegen ze in oktober vorig jaar in Hasselt de deuren open van hun eerste permanente store. Enkele maanden later volgde Knokke, en nu dus ook dé modestad van het land, Antwerpen.

De winkel in Antwerpen. Foto: Les Soeurs

In de Wiegstraat, een van de kleine straatjes in De Wilde Zee, hadden de Hendrickx-zussen in dezomer van 2016 al een pop-up store. In hetzelfde pand gaan ze nu zes dagen per week hun spulletjes verkopen.

Van online naar offline

“Vroeger dachten we dat de toekomst louter online lag, maar de ervaring vandaag leert ons dat er enerzijds een duidelijk onderscheid te maken valt tussen de online en offline klant, maar dat er anderzijds ook een mooie kruisbestuiving is: meer en meer klanten kiezen ervoor om hun online order in één van onze winkelpunten op te halen”, leggen ze uit. “Het gemak van ongedwongen shoppen vanuit je luie zetel, om dan toch te eindigen in de paskamer met de service na verkoop.”

Hun droom om de Benelux-markt de komende vijf jaar te verrijken met tien ‘Les Soeurs’-stores komt dus dichterbij, maar de zussen blijven nuchter. “We zien wel waar we geraken. We weten waar we naartoe willen, maar het is toch steeds een beetje tasten in het duister en durven risico’s te nemen. We wandelen gewoon stevig vooruit totdat we met onze kop tegen de muur knallen”, klinkt het.

De Antwerpse ‘Les Soeurs’-winkel opent op 22 september de deuren in de Wiegstraat 24. Meer informatie vindt u op hun website of Facebookpagina.

Foto: Les Soeurs